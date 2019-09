Paulo Coelho convida Felipe Neto para se refugiar em Genebra

Após relatar ameaças e cancelar a participação em um evento, Felipe Neto recebeu um convite inusitado do escritor Paulo Coelho, que se sensibilizou com a situação: "Qualquer coisa pode vir até aqui Genebra é super vigiada por causa dos muitos corpos diplomáticos. Se precisar, me acione por DM", comentou ele, no Twitter.



"Querido, você não faça ofertas assim que amanhã eu to batendo na sua porta", respondeu o youtuber.

Felipe Neto relatou estar sofrendo ameaças desde que se opôs ao prefeito do Rio, Marcelo Crivella, distribuindo 14 mil livros com a temática LGBT após o Crivella mandar recolher exemplares de uma revista em quadrinhos que mostrava um beijo entre dois homens.

Segundo ele, a mãe já saiu do Brasil e eles estão montando um documento para dar entrada na polícia.