Fabiana obriga funcionários a passarem por revista íntima em fábrica

Depois que Fabiana (Nathalia Dill) assumiu a presidência da fábrica de bolos, a vida dos funcionários virou um inferno. Por causa dos altos gastos, a vilã cismará que estão roubando os ingredientes e vai obrigar os colaboradores a passarem por revista íntima, em a " A Dona do Pedaço. ". As informações são do Gshow.

Márcio (Anderson Di Rizzi) avisará à ex-noviça que a prática é ilegal. E ela rebaterá: "Não em casos onde há risco para a empresa...É como se a empresa fosse uma instituição financeira. Podemos agir baseados nesse tipo de exceção. De hoje em diante, ao saírem, todos funcionários serão revistados".

As coisas ainda ficarão mais feias. Fabiana alertará que os funcionários que não se submeterem à revista íntima serão demitidos. O advogado avisará à equipe a nova demanda da dona da fábrica de bolos, que não ficarão nada felizes com a notícia.

Britney (Glamour Garcia) até pensará em se demitir da empresa, mas Abel (Pedro Carvalho) a convencerá a não fazer isso. ""Temos certeza que a revista íntima será desagradável para todos. Todos seremos contra", argumentará.

*Com informações da assessoria