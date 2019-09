Gabigol vai à festa na casa de Anitta e levanta suspeitas de romance

A presença de Gabigol na casa de Anitta na noite da última terça-feira agitou as redes sociais. Segundo a colunista Fábia Oliveira, do "O Dia", a cantora resolveu fazer um 'after' em sua residência depois de apresentar o 'Anitta Entrou no Grupo' no Multishow.

Anitta chamou todos da equipe para a festinha e também o empresário Biel Maciel, seu amigo e sócio do Vitrinni Lounge, onde esteve no último domingo.



Biel estava jantando com Gabigol e, depois de comer, os dois deram uma passada lá. O problema é que ao fazer um story do jogador na casa de Anitta, David Brazil levantou suspeitas de que os dois estivessem juntos. A coisa ficou ainda pior quando ele apagou a gravação.

A colunista foi atrás do gago mais amado do Brasil para saber o motivo de ele ter deletado o vídeo do seu Instagram: "Eu recebi uma mensagem de um torcedor do Flamengo perguntando o que o Gabigol estava fazendo na casa da Anitta até tarde se ele tinha que treinar hoje cedo.E ele nem ficou muito tempo lá. Deu uma passadinha rápida", contou David. Até segunda ordem, Gabigol segue namorando Rafaella Santos, irmã de Neymar.