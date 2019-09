Veja quanto Neymar paga a cada um dos seus 'parças'

| Foto: Divulgação

A boa vida que o grupo de amigos do jogador Neymar leva na Europa não sai barato. Nesta quarta-feira (18), o jornal "Mundo Desportivo" revelou o valor pago mensalmente pelo atacante da seleção brasileira aos seus "parças". De acordo com a publicação, Neymar desembolsa 11 mil euros (cerca de R$ 50 mil) a cada um de seus amigos.

"Sim, é o que cada um dos membros do grupo cobra por fornecer seus serviços ao atacante do PSG. Além disso, não é preciso dizer que eles gostam das festas mais exclusivas: junto com os ‘Anjos’ da Victoria’s Secret ou com Lewis Hamilton”, dizia um trecho da publicação.

Quem são os parças de Neymar?

O grupo formado por Gil Cebola, Jo Amancio, Guilherme Pitta, Álvaro Costa e Gustavo Almeida leva uma vida luxuosa ao lado de Neymar. Em troca, eles têm que mostrar o dia a dia do jogador nas redes sociais. Os jovens moram em Paris, desde 2017, onde o craque está morando atualmente.