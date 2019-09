Kevinho dá detalhes sobre suposto fora que deu em Anitta

Quando Anitta contou que já tentou dar em cima de Kevinho, ninguém entendeu porque ele não respondeu aos avanços da cantora. Mas na última quarta-feira ele deu uma entrevista ao "TV Fama" e explicou o que aconteceu, e ainda disse que ela estava brincando:

“Não me liguei, sou lerdo para essas coisas. Ela brinca, só amiga”, explicou Kevinho. Em agosto, a cantora contou em seu programa que já tinha tentado ficar com o funkeiro e até o convidou para seu quarto de hotel: "Fiquei tentando dar em cima dele por horas. Falei até o número do quarto em que eu estava", disse Anitta na atração.