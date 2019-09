Veja o vídeo! Léo Santana dança excitado ao lado de Anitta

Léo Santana foi flagrado durante um momento para lá de peculiar ao lado da cantora Anitta. Convidado do programa da funkeira no Multishow, o músico treinava uma performance no palco para fazer ao vivo com a Poderosa quando o volume na calça ficou em evidência.

Em vídeo publicado por David Brazil nas redes sociais, Léo surge empolgado, fazendo gestos com as mãos e movimentando o corpo. Nas imagens é possível ver os momentos que o volume do bonitão dá “saltos” por baixo da peça de roupa.

Veja o vídeo: