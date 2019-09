Rapaz diz que teve caso com Scooby enquanto ele era casado com Luana

Scooby usou as redes sociais para negar a informação | Foto: Reprodução

Um rapaz chamado Luan Santos usou seu perfil no Instagram para contar ter tido um caso com Pedro Scooby enquanto ele ainda era casado com Luana Piovani. A história viralizou nas redes sociais na noite desta quinta-feira (19).

“Pessoas, todos estão querendo saber se é verdade a história entre mim e o rapaz lá ex da Piovani e ex da Anitta. Na boa, refleti e não fiz nada de errado e nem farei neste momento ao dizer a verdade sobre essa história”, escreveu Luan em seu perfil na rede social. “Se ele ainda não se assumiu o problema é dele”, continuou.

Então, Luan publicou prints de conversas que supostamente teve com Scooby. Nelas, o surfista teria escrito. “Vou te dar um trato amanhã, lek (sic). Aí você me diz se gosta ou não”

O jornalista também ameaçou Scooby dizendo que se ele der entrevistas negando o caso, que teria durado cerca de dois anos, iria mostra mais provas.

Scooby, porém, usou as redes sociais para negar, dizendo que tudo se trata de Photoshop.

“Em 2017 eu não fui para Búzios. Ele poderia ter dado uma pesquisada melhor, já que vai mentir, né. Isso aí é Photoshop”, afirmou o surfista em um vídeo. “Aí eu fui ver a foto dele… Eu sou amigo dos gays mais lindos do Brasil. Eu também não uso a palavra lek. Ah, e ele coloca ponto e vírgula, eu também não faço isso”, finalizou.