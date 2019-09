Marieta Severo lamenta situação da Cultura no governo Bolsonaro

Marieta Severo ficou entre os tópicos mais comentados do Twitter por conta de sua entrevista ao "Cinejornal", do Canal Brasil, que foi ao ar nesta quinta-feira (19). Na atração, a atriz lamentou a situação da Cultura no governo Bolsonaro . A atriz relacionou o desmonte da Ancine com o da Embrafilme.



Em trecho divulgado no Twitter, Marieta afirma ainda ter esperança no futuro. "Que momento é esse, muito louco, que eu achei que não ia viver de novo, né?", disse a atriz, fazendo referência ao governo Collor. "O Collor ele terminou com a Embrafilme em um processo muito vingativo com os artistas. A gente tinha uma produção com a Embrafilme de cento e poucos filmes por ano e a gente caiu para um filme. Foi uma catástrofe", relembrou.

"Aí agora, plaft, vieram de novo para cima da gente. Foram em cima da Ancine, pararam as produções. A gente erra. Tudo que o ser humano faz é impregnado de erro. Tem erro na Ancine? Vamos corrigir. Tem erro na Embrafilme? Vamos corrigir", disse.

A atriz garantiu que a arte "sempre renasce". "A Arte, a ficção, a cultura, sempre, sempre renasce. Ela é fundamental para o ser humano. Ela é fundamental para um país. Ela é a alma do país. Ela que mostra para o mundo, para todo mundo quem a gente é. A gente retoma e, sempre retomará", finalizou.

A repercussão nas redes sociais foi grande. O youtuber Felipe Neto elogiou a atriz. "Marieta Severo, você é uma musa inspiradora, uma Deusa da história cultural deste país. Que palavras, que coragem, que mulher! O Brasil te ama, Marieta. São discursos assim que entrarão para a história", afirmou.