Novela: Maria da Paz ficará famosa após ser desclassificada de reality

Nos próximos capítulos de A Dona do Pedaço, Maria da Paz (Juliana Paes) virará uma sensação e se tornará famosa após ser desclassificada de um reality show de confeitaria. A boleira aparecerá na TV apenas uma vez e será a nova celebridade do momento.



Ela participará da seleção para o Best Cake e será desclassificada, mas o melhor momento será que o melhor candidato terá um ataque do coração no palco, e a mocinha voltará à atração na repescagem.

Maria da Paz contará toda a sua história para Angélica, que participará da trama como apresentadora do reality, então sua vida mudará. Muitas pessoas irão querer provar o bolo de Maria, já que ela contará no programa que aprendeu a fazer a receita com sua avó quando ainda era criança. Alguns clientes pedirão para fazer foto com a dona da confeitaria. A boleira ficará assustada com a fama repentina, mas gostará.

Maria da Paz aproveitará o momento e mudará o jogo a seu favor. Ela se dedicará ao máximo no trabalho, após ter mais uma decepção com Josiane (Agatha Moreira), que pedirá perdão e mais uma chance, mas será uma farsa. Ao ser testada pela mãe e colocada para vender bolos na rua, a golpista sairá com ódio. Na competição, Maria criará uma receita de bolo de queijo com calda de goiabada no palco da atração e conquistará o júri, depois ela fará um depoimento que sensibilizará a todos sobre a sua vida.

“Sabem, eu comecei a vender bolo na rua, depois tive a minha fábrica e perdi tudo por problemas de família. Desculpa Angélica, mas só de falar, eu fico emocionada”, falará a boleira. “Fique tranquila, Maria da Paz. Está entre amigos”, falará Angélica. “É que depois de ser rica, de ter do bom e do melhor, perdi tudo, fui vender bolo na rua de novo. Agora montei minha pequena confeitaria. Eu tenho dívidas. Preciso ganhar, pra pagar minha dívida. Muito obrigada, Angélica, por me deixar participar”, continuará ela. No final, ao ser repescada, ela gritará no microfone, chorando, que o Best Cake é sua esperança.

Nas próximas cenas, que irão para o ar no dia 18 de outubro, o público verá a nova loja de bolos de Maria da Paz bombar. “Que tanta gente é essa?”, perguntará ela após participar do Best Cake pela primeira vez.

“Todo mundo quer bolo. Viram você no programa”, afirmará Joana (Bruna Hamú), que virará assistente da boleira após perder o emprego no hospital. Todos pedirão para provar o bolo preparado por Maria da Paz no programa. A mocinha pedirá para Tonho (Betto Marque) correr no mercado para comprar os ingredientes.

“Pessoal, a gente já vai servir, tem bolo pra todo mundo”, dirá. “Eu vou querer bolo, mas você faz uma selfie comigo?”, pedirá uma jovem. “Selfie? Mas não sou ninguém, não sou famosa”, responderá Maria da Paz. “Adorei você no concurso”, responderá a jovem. “Também quero uma selfie”, dirá outro.