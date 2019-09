Demi Lovato elogia Anitta : 'Ela é perfeita'

Após uma onda de parcerias internacionais, Anitta recebeu um elogio de ninguém menos do que a cantora norte-americana Demi Lovato.

A Poderosa colocou no Instagram, na segunda-feira (23), e chamou atenção ao aparecer vestindo apenas uma calcinha e um top. "She's flawless", comentou Demi, o que pode significar "Ela é perfeita" ou "Ela não tem defeitos".

Os fãs rapidamente comentaram a mensagem de Demi e pediram até parceria das duas em músicas.

Também comentaram na publicação de Anitta a humorista Dani Calabresa, Alice Braga, Tati Zaqui e o perfil da banda britânica Clean Bandit, dentre outros famosos.

O comentário deixou os fãs loucos | Foto: Divulgação

Outra parceria internacional que está sendo especulada sobre Anitta é com o cantor norte-americano Pharrell Williams.

Os dois apareceram juntos em uma foto recentemente, e não deram detalhes sobre o encontro, que aconteceu em um estúdio nos Estados Unidos.

Pharrel Williams é lembrado, entre outros trabalhos, pela música "Happy" e "Feel", parceria com Calvin Harris, Katy Perry e Big Sean.

Léo Santana e Anitta