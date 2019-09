Anitta e Tiago Iorc são indicados ao Grammy Latino 2019

Tiago Iorc e Anitta foram indicado ao Grammy Latino 2019. A lista foi divulgada nesta terça-feira (24), e os dois brasileiros aparecem em posição de destaque. Tiago foi indicado pela música Descontrução, do disco Reconstrução. O artista disputa na categoria Canção do Ano. O cantor vem a Brasília em (21) de novembro.

Anitta está na disputa pelo disco Kisses, indicado ao prêmio de Melhor Álbum de Música Urbana. A brasileira concorre com Bad Bunny, Feid, Sech e De La Ghetto.

O Brasil ainda é representado na disputa de melhor álbum instrumental, com Folia de Treis, de Edu Ribeiro, Fábio Peron, Toninho Ferragutti, e na de melhor álbum de jazz latino, com André Marques e o disco Rio – São Paulo. Há ainda categorias exclusivas para música em língua portuguesa.