Cantor do Backstreet Boys é acusado de estuprar idosa de 91 anos

De segunda para terça Aaron Carter resolveu acusar seu irmão, Nick Carter, do Backstreet Boys , de estuprar uma senhora de 91 anos. No Instagram, Aaaron compartilhou um vídeo em que aparece brigando com Nick. Na legenda ele fez a revelação marcando o FBI.

"Hey FBI, meu irmão estuprou Mildred e me contou em segredo, em sua caminhonete, que ela tinha 91 anos, e meu irmão me disse que cobriu a boca dela para que ninguém pudesse ouvi-la gritar", iniciou o irmão de Nick Carter.

"Coloque-me em um polígrafo, por favor, minha mãe sabe... ela está cuidando de duas mulheres idosas que estavam no hospício, Mildred e Opal", continuou o irmão do integrante do Backstreet Boys , que aproveitou o momento para questionar o FBI: "O que vocês vão fazer sobre isso? Nada? Estou relatando uma violação de Nick em mulheres idosas. Ele as estuprou. Coloque Nick em uma máquina de polígrafo, por favor".

A revelação chega após Nick e Angel Carter apresentarem uma ordem de restrição contra Aaron, alegando que o caçula teria ameaçado sua esposa, que está grávida, de morte.

Ao TMZ, o rapaz negou as acusações e garantiu que jamais machucaria sua família. Mesmo assim, Aaron deve ficar a pelo menos 30 metros de distância de seu irmão, Nick Carter.