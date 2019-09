Simone sofre acidente de trânsito e motorista foge do local

Simone, da dupla com Simaria, sofreu um susto daqueles na tarde de quarta-feira (25). Através de suas redes sociais, a sertaneja contou, ainda bastante nervosa, sobre o acontecido.

“Não deu tempo de retocar maquiagem e tempo de fazer nada. Vim assim mesmo pra reunião. Estava vindo pra reunião e um cara bateu no meu carro. Aí eu buzinei e ele parou. Daí ele veio gritando comigo. Eu falei: ‘então você me fecha, bate no meu carro e ainda quer brigar comigo?’ Aí ele fez o que? Entrou dentro do carro e fugiu. Aí eu fiquei triste, mas o importante é que eu estou bem e Deus está no controle”, disse ela.