Jojo Todynho revela ter exibido seio para Drake:' mostrei o monumento'

Jojo Todynho ficou emocionada ao encontrar Drake pelos corredores do Rock In Rio, na noite desta sexta-feira (27),. No Instagram, a funkeira revelou que mostrou os seios para o rapper canadense.



"A volta é triste. Vocês não sabem o que eu aprontei. A gente perdeu a van, e teve que ir andando. Foi no calor da emoção. Na hora do ato você nem pensa em nada. Eu andando e de repente passa o Drake cheio de seguranças. Eu gritei: 'Drake!'. Quando ele me olhou, eu 'pá', coloquei o peito para fora", lembrou ela, aos risos.

A amiga de Anitta contou que não pensou bem na hora do ato. "O outro: 'Hh my God!'. Estou desacreditada, senhor me perdoa! Foi no calor da emoção. Meu Deus", disse. "Não tirei foto, mas mostrei meu monumento para ele", comemorou.