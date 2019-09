Veja o vídeo! Malvino Salvador erra letra de música do Bon Jovi

No terceiro dia de Rock in Rio 2019, muitos artistas brasileiros estiveram presentes no show do Bon Jovi, no Palco Mundo. Um deles foi o ator Malvino Salvador , entrevistado por An Clara, ex-BBB, durante cobertura ao vivo no canal Multishow.



Ao ser questionado sobre a música favorita do Bon Jovi, Malvino pensou um pouco e decidiu soltar a voz ao responder: "É...it’s my time... (risos)", cantou alto. O trecho correto da canção, entretanto, é "It’s my life".

A repórter continua a cantoria e, em menos de cinco segundos, talvez por ter percebido o erro, o ator corrige: "It’s my life.. ", termina dando risada.

Os internautas perceberam e não perdoaram o erro de Malvino Salvador. O vídeo virou meme nas redes sociais nesta segunda-feira (30). "Graças ao Malvino Salvador, nunca mais vou ouvir It’s my life do mesmo jeito (risos)", escreveu uma seguidora. "Eu queria começar o dia séria no transporte público, mas fui ver a timeline e ver o vídeo do Malvino Salvador. Já perdi a moral rindo igual uma idiota", comentou outra.