Sexo na varanda? Ator global faz clima esquentar com morena em hotel

O ator Marcello Melo Jr. fez a temperatura sumir protagonizando cenas quentes com uma morena. Ela enrolada por um lençol e ele de roupão, os dois pareciam não se importar com os “vizinhos” e curtiram momentos explícitos da paixão na fria manhã de domingo.

Marcello Melo Jr. estava mesmo incansável nos últimos dias. Na sexta, aproveitou a primeira noite de Rock in Rio e depois emendou a madrugada numa boate, também na Barra, onde trocou beijos com um loira. No domingo à noite, depois das cenas na varanda do hotel, ele voltou ao festival e comentou sobre o fôlego de atleta: “Trabalhamos para isso, né? Temos direito de nos divertir (risos)”.

O flagra aconteceu no mesmo hotel onde ficou hospedado Neymar em sua última passagem pelo Rio. Só que o jogador ficou com na cobertura com piscina e vista para o mar.