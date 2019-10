Gianecchini pode estar prestes a assumir romance, diz colunista

Reinaldo Gianecchini assumiu a bissexualidade em entrevista | Foto: Divulgação

A recente entrevista revista Ela, do jornal O Globo, em que Reynaldo Gianecchini fala sobre sua sexualidade, traz novos desdobramentos.



De acordo com o colunista Alessandro Lo-Bianco, do "A Tarde é Sua", uma amiga do ator contou os bastidores e avisou que ele pode estar prestes a assumir um novo romance.



Ainda conforme o jornalista, a fonte disse que Gianecchini atingiu uma maturidade tanto profissional quanto pessoal e que a entrevista pode anteceder um grande anúncio: uma nova relação. "Se for para dar certo, ele não quer esconder", contou.

Além disso, segundo Lo-Bianco, a amiga disse que o ator "nunca teve uma preocupação com preconceito pessoal. A preocupação sempre foi o preconceito profissional porque toda carreira que ele construiu caiu no rótulo de galã e isso preocupava se poderia afetá-lo".

Ator teria procurado a Globo

"Ele ficou preocupado em como [a revelação] afetaria a Globo e procurou a emissora, manifestando o desejo de 'não precisar se esconder'. O receio era ser prejudicado por ser flagrado em uma foto com alguém. Em conversa com Silvio de Abreu [diretor de Dramaturgia], a resposta foi 'sinta-se à vontade para fazer o que o coração mandar'", relatou Lo-Bianco.

O ator Reynaldo Gianecchini falou abertamente, pela primeira vez em 20 anos de carreira, sobre sua sexualidade. Em entrevista à Revista Ela, publicada na edição deste domingo, 29, o global, que sempre foi muito discreto quanto à vida pessoal, revelou já ter tido relacionamento com homens e desabafou sobre pressão que sofre para expor sua intimidade.

A sexualidade não cabe em uma gaveta

"Todo mundo fala da minha sexualidade, né? Me cobram muito: 'Quando você vai sair do armário?'. Eu não tenho vontade de falar com quem estou transando. Não preciso falar. Prezo pela minha liberdade de não citar nomes e proteger minha privacidade", disse Gianecchini.

"Eu já tive, sim, romance com homens. Acho que esse é o momento de dizer isso. O desejo pra mim não passa pelo gênero e pela idade. Demorei para falar porque isso esbarra sempre no tamanho do preconceito no Brasil. Mas agora é importante reafirmar a liberdade, por mim e por quem enfrenta repressão", continuou.

O ator também relembrou dos comentários que ouvia quando era casado com a apresentadora Marília Gabriela. "Eu era casado pra caramba. Nunca vi um casamento tão inteiro. A gente vivia, realmente, uma história a dois", afirmou o global, negando os rumores de que o relacionamento fosse apenas "de fachada".

"Eu reconheço todas as partes de mim: o homem, a mulher, o gay, o hétero, o bissexual, a criança e o velho. Como dentro de todo mundo. A sexualidade é muito mais ampla e as pessoas são levianas. Querem te encaixar numa gaveta e eu não consigo porque a sexualidade é o canal da vida e a minha sexualidade não cabe em uma gaveta", finalizou.