Mulher flagrada transando em público com ator desabafa no Instagram

A jovem Gabriela Garcia, fotografada na sacada de um hotel, aparentemente, transando com o ator Marcello Mello Júnior resolveu se pronunciar sobre o assunto.



Em seu perfil no Instagram, Gabriela publicou uma foto com uma camisa com a seguinte mensagem: “Toma conta da sua vida”.

A jovem desabafou sobre a situação, atacando as pessoas que de alguma maneira fizeram julgamento precipitados sobre ela. “O resto das pessoas querem o que? Que eu me mate? Que eu me tranque em casa e não queira olhar para ninguém na rua? Podendo até entrar em depressão?! Estão super enganados (a)".