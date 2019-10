'A Dona do Pedaço': Josiane é desmascarada e vai presa

Os dias de Josiane (Agatha Moreira) estão prestes a piorar nos próximos capítulos de " A Dona do Pedaço ". Isso porque a polícia irá descobrir que a vilã matou Jardel (Duio Botta) e a colocará atrás das grades.



De acordo com o site "Notícias da TV", tudo começará quando Téo (Rainer Cadete) receber de Fabiana (Nathalia Dill) uma foto do momento em que Jô empurrou Jardel debaixo do caminhão. Com o registro em mãos, o fotógrafo irá confrontar a blogueira.

"Quantas vezes eu te perguntei, Jô? Quantas vezes eu te perguntei o que a Fabiana tinha na mão?", perguntará Téo.

Em sua defesa, Jô dirá que teve um lapso no momento e, quando deu por si, já tinha matado o mordomo. A filha de Maria da Paz (Juliana Paes) ainda enrolará o namorado e o lavará a um motel, para que eles tenham uma noite de amor.

Com medo de que o fotógrafo a entregue para a polícia, Jô decidirá matar o namorado. Ela pegará um cortador de limão e usará como tesoura, aplicando vários golpes em Téo, e fugirá do local.

O fotógrafo será socorrido a tempo de ser salvo. No hospital, Téo mostrará a foto a Camilo (Lee Taylor) e Yohana (Monique Alfradique). Os policiais pedirão a um promotor o pedido de prisão imediato de Josiane e darão um susto na blogueira ao aparecer na porta dela. "Presa?", se chocará Jô. As cenas estão previstas para ir ao ar a partir do dia (28) de outubro.