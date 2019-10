Anitta faz festinha em sua mansão com Charlie Puth

A noite de quinta-feira (3), foi bem animada na casa e Anitta . A cantora fez mais uma de suas festinhas e convidou Charlie Puth, que está no Brasil para se apresentar como atração principal no palco Sunset do Rock in Rio no sábado - dia em que Anitta sobe ao palco Mundo. O cantor parece ter ficado impressionado com a performance de sua mais nova amiga, já que fez questão de filmar Anitta dançando e rebolando.



Havia mais gringos na festa. Em um determinado momento, Anitta aparece no story do Instagram falando inglês e dizendo: "Gringos precisam saber o que é isso", mostrando uma cerveja brasileira.