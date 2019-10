Alok é a primeira atração confirmada do Rock In Rio 2021

A oitava edição do Rock in Rio ainda nem terminou, mas a de 2021 já tem uma atração confirmada. Alok, que é considerado um dos melhores DJs do planeta, vai se apresentar no Palco Mundo em um dos dias do evento. O brasileiro participou pela primeira vez do festival neste ano.

“Foi um sonho fazer parte de uma edição do Rock in Rio. Eu ainda não consegui realizar tudo o que aconteceu na última sexta-feira (27), de tão representativo que foi na minha vida! ”, disse o DJ.

"Me sinto muito honrado de estar neste momento. Eu assistia ao Rock in Rio pela TV e estar com vocês é um sonho realizado. Que venha 2021. Prometo surpreender o público”, finalizou Alok.