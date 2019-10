Rock In Rio 2019: veja os looks mais estilosos do festival

Manaus - O festival de música Rock In Rio 2019 chega ao seu último dia neste domingo (06). Além de shows nacionais e internacionais incríveis, o evento contou com apostas de looks ousados, coloridos e extravagantes. Confira!

Gaby Amarantos

Gaby Amarantos no Rock In Rio 2019. | Foto: Reprodução/Instagram

Representando o Norte do país, a paraense Gaby Amarantos se apresentou no Palco Sunset ao lado de Fafá de Belém, Dona Onete, Jaloo e Guilherme Estrela. A cantora performou seus maiores sucessos e foi ovacionada após discurso crítico sobre padrões de beleza.

A mensagem do seu look era sobre a Amazônia pegando fogo. "Conceito criado por uma equipe de gente criativa que pensa fora da caixa e me traduz do jeito que eu sou", disse em uma publicação no Instagram.

Os criativos por trás da produção são os estilistas Rodrigo Polack e Flayza Vieira, o maquiador Edu Hyde e o artista Luan Zumbi.

Lexa

Lexa no Rock In Rio 2019. | Foto: Reprodução/Instagram

Mesmo com a polêmica envolvendo o cancelamento do seu show no Acre, a cantora Lexa também se apresentou no Rock In Rio com look em chamas. A inspiração na verdade é um trocadilho com seu novo hit, "Chama ela".

Foquinha

Foquinha no Rock In Rio 2019. | Foto: Reprodução/Instagram

Fernanda Catania, a Foquinha, apostou em um outft inspirado na diva Ariana Grande. A apresentadora está trabalhando na cobertura do evento para o canal do Multishow, na live Rock in Tube.

Bruna Marquezine

Bruna Marquezine no Rock In Rio 2019. | Foto: Reginaldo Teixeira

Bruna Marquezine curtiu o Rock In Rio com um look colegial, composto por saia rodada xadrez e moletom nude, ambos da grife Burberry. O moletom custa 650 dólares (mais de 2,6 mil reais) e a saia 900 dólares (mais de 3,6 mil), dando mais de 6,2 mil reais.



Nina Gabriella

Nina Gabriella no Rock In Rio 2019. | Foto: Reprodução/Instagram

A blogueira de viagem e beleza, Nina Gabriela apostou em look P&B repaginado com muitos paetês e brilhos.

Diva Depressão

Filipe Oliveira e Eduardo Camargo no Rock In Rio 2019. | Foto: Reprodução/Instagram

O casal Filipe Oliveira e Eduardo Camargo, do canal Diva Depressão, também estão participando de lives para o Multishow durante o Rock In Rio. Filipe escolheu um look colorido com sobreposição militar. Edu fez uma combinação de brilho e estampa.

Saulo Poncio

Saulo Poncio no Rock In Rio 2019. | Foto: Reprodução/Instagram

Conhecido pelas polêmicas envolvendo sua família, Saulo Poncio curtiu o evento com a esposa Gabi Brandt e uma composição de peças Prada.