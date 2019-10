Kelly Key fala de insinuações sobre relação da filha com o marido

Kelly Key fez um desabafo no canal de Thais Fersoza sobre os comentários maldosos de seguidores em suas fotos. A cantora afirmou que muitos insinuam que sua filha com Latino, a jovem Suzzana, teria um caso com seu marido, o empresário Mico Freitas.

A artista, que garante ter uma família unida, contou que fica triste com esse tipo de julgamento. Afinal, Mico acompanhou a criação de Suzzana e teve até seu nome incluído na certidão de nascimento da jovem.

“Me tira muito do sério quando alguém questiona a relação da minha filha com o meu marido. É extremamente irritante. Já ouvi comentários maldosos, desagradáveis, nojentos. As pessoas vão nas redes sociais e falam o que acham”, contou ela.

Segundo Kelly, muitos a alertaram sobre um possível relacionamento entre os dois na época em que a Globo exibia a supersérie ‘Verdades Secretas’, que ganhará uma continuação em breve. Na trama, a personagem Angel (Camila Queiroz) tinha um caso com Alex (Rodrigo Lombardi), o marido de Carolina (Drica Moraes).

“Os comentários eram nojentos nesse nível. E não eram um ou dois. Eram vários”, revelou a artista, que continua recebendo mensagens do tipo.

Durante o bate-papo com Thais, Kelly ainda contou que sua gravidez de Suzzana, aos 17 anos, foi planejada. Ela afirmou que a intenção era ser independente, provar que já era uma mulher forte. Na época, a cantora fazia sucesso com o hit ‘Baba Baby’, mas sofria com o julgamento das pessoas.

“Diziam que meu trabalho era muito vulgar, muito sensual e eu estava em uma construção de personalidade. Tudo isso mexeu muito comigo. Se fosse na época das redes sociais, acho que não aguentaria a surra. Apanhei constantemente por causa do meu trabalho”, recordou.