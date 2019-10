Anitta está na trilha sonora de 'As Panteras' com música inédita

Anitta está na trilha sonora do filme " As Panteras ", que tem data de estreia prevista para (14) de novembro nos cinemas brasileiros. A música inédita da cantora que está na trilha do longa se chama "Pantera".



O álbum tem produção de Ariana Grande e deve chegar às lojas no dia (3) de novembro. "Pantera" é a segunda música inédita de Anitta gravada para um filme norte-americano. A cantora também está na trilha de "Ugly Dolls", com a música "Ugly", que foi gravada em inglês, espanhol e português.