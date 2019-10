Neymar está vivendo um romance com a ex de Maluma

Manaus - A colunista Fábia Oliveira, do 'O Dia', divulgou na tarde desta sexta-feira (11) um suposto romance entre o jogador brasileiro Neymar, 27, e a modelo Natalía Barulích, 27.

Na publicação, a colunista disse: "Depois de algumas semanas de apuração, esta colunista finalmente juntou as peças e descobriu: Neymar Jr está em um novo relacionamento. A eleita da vez se chama Natalía Barulích e ela não é uma mera desconhecida".

Natalía é a ex-namorada do cantor colombiano Maluma, 25, que à época do seu relacionamento com o músico sofreu comentários maldosos na sua rede social por ser parecida com um ex-affair dele, Anitta.

"Pelo que a coluna soube, este romance pode estar caminhando para algo mais sério", disse na publicação.

Ainda segundo Fábia, no último domingo, Rafaella Santos, irmã de Neymar, e Mauro Leitão, braço direito que trabalha na casa do craque, começaram a seguir Natalía, por volta do mesmo horário.

Brumar