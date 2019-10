Belo agradece à Viviane Araújo por ajudá-lo quando estava preso

O cantor Belo e a mulher, Gracyanne Barbosa , participaram do "Programa com Bial" que vai ao ar nesta sexta-feira (11). No palco, Pedro Bial questionou Belo sobre o período em que foi preso por tráfico de drogas. A prisão aconteceu em 2003.

Belo, então, falou sobre a prisão e agradeceu o apoio de Viviane Araújo, sua namorada na época. "Sou muito grato por tudo que ela passou. Por tudo que ela fez para minha vida nesse momento que foi tão importante. Ela foi tão parceira, tão amiga. Esteve ao meu lado em todos os momentos que eu passei naquela transição de prisão, liberação e tudo mais", disse o cantor.

"Eu nunca tive a oportunidade de fazer esse agradecimento. Estou aqui fazendo esse agradecimento porque a nossa vida segue de formas diferentes, mas com um capítulo lá atrás e eu sou muito grato por esse momento que eu vivi com ela. Com respeito e um carinho muito grande", completou.