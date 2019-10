Ex-integrante do grupo de K-pop F(X) é encontrada morta em casa

A ex-integrante do grupo de K-pop F(X), SUlli, 25, foi encontrada morta nesta segunda-feira (14). De acordo com a BBC, o empresário da coreana encontrou o corpo da superstar na casa onde ela morava, em Seul, Coreia do Sul .



Segundo a emissora britânica, a polícia informou que está investigando as causas da morte e trabalha com a hipótese de suicídio.

Sulli, que tem mais de seis milhões de seguidores no Instagram, integrou a banda F(X) de 2009 até 2015, ano em que deixou o grupo para se dedicar à carreira de atriz. Seu nome verdadeiro era Choi Jin-ri.

Sulli era amiga do astro de K-pop Kim Jonghyun, vocalista principal de banda sul-coreana Shinee. Ele morreu em dezembro de 2017, aos 27 anos. Sulli prestou tributo ao amigo durante funeral.