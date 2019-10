Atriz da Globo é internada em clínica psiquiátrica

Nesta terça-feira (15), o colunista Alessandro Lo-Bianco noticiou, durante o "A Tarde é Sua", que Giulia Gam está internada em uma clínica psiquiátrica com quadro de depressão. “Todo mundo lembra do drama da Giulia com crises de depressão há alguns anos”, declarou Sônia Abrão sobre a atriz da Globo.

Segundo amigos da atriz da Globo, ela teria entrado em uma nova crise após afastar-se da televisão para cuidar da saúde mental. Giulia Gam está longe das telas desde "Boogie Oggie", que foi aor em 2014. À época, rumores de que ela estaria em nova crise circularam pela imprensa, mas a artista negou.