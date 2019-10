Kevinho teria inventado doença para não dividir palco no Rock in Rio

Ao que tudo indica, Kevinho teria inventado uma intoxicação alimentar para não se apresentar no Rock in Rio, no show Funk Orquestra, que rolou no último dia 5 no Palco Sunset.

Segundo um produtor, o cantor teria dispensado o festival por ter que dividir o palco com Buchecha, para homenagear o MC Sapão. Kevinho achou que faria um show sozinho. "Ele tinha imaginado que seria uma homenagem ao funk", disse a fonte, que revelou ainda que o cantor não gostou de saber que não teria espaço próprio. "Ele e sua produção acharam que seu nome já era grande demais para isso", completou. Então, tá!