'Seu Peru' faz 100 anos e diz que bom humor é a receita da longevidade

Um garoto! É assim que Orlando Drummond, o nosso eterno Seu Peru, se define às vésperas de seu aniversário. O centenário , que se completa nesta sexta-feira (18), vai ser comemorado do jeitinho que ele gosta: na casa da filha Lenita, em Araras, na companhia dos parentes mais próximos. Mas, para o ator, apesar de emblemática, a nova idade não representa nenhuma mudança no seu estilo de vida.



"Eu continuo o mesmo garoto que sempre fui, com alegria e amor da minha família. Me sinto privilegiado! Sou um homem de hábitos simples e de uma rotina bastante normal, nada especial", revela o comediante que, nos últimos meses, vem recebendo um carinho a mais por conta do aniversário.

Além de uma participação especial na nova edição da 'Escolinha do Professor Raimundo', que vai ao ar no próximo domingo na Globo, o ator e dublador foi homenageado pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Orlando até se emociona ao comentar sobre o recebimento do conjunto de medalhas Pedro Ernesto, a principal homenagem que a cidade presta aos que mais se destacam na sociedade.

"É uma grande honra ser lembrado por tanta gente mesmo estando fora do ar há tanto tempo. Sou reconhecido por onde passo, e esse carinho no meu centenário me deixa muito emocionado! Sou um homem abençoado por ter tanta gente que gosta de mim", conta o intérprete mais famoso de Seu Peru, que aproveita a oportunidade para dar um conselho: "a receita para chegar aos 100 anos é o bom humor. Sou um apaixonado pela vida".

Duas escolas

Sem nenhuma rivalidade, Orlando comenta que assiste regularmente à nova versão da 'Escolinha' e admite gostar do que vê. "O (Marcos) Caruso é um ícone. Me sinto lisonjeado em ver o Peru tão bem representado por um ator tão brilhante", elogia o mestre que, apesar de gostar da nova versão, não deixa de assistir aos episódios do programa da época em que era ele uma das estrelas.

"Gosto muito de ver a antiga escolinha no canal Viva. Mas também sou um espectador assíduo de todas as novelas da Rede Globo", confessa o humorista, que imortalizou os bordões "use-me e abuse-me" e "estou porrrraqui".