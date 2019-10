Mara Maravilha diz ser a Anitta de sua época e admite paixão por Gugu

De volta ao programa ‘ Fofocalizando ' depois de quase um ano afastada, Mara faz um balanço dos 30 anos de trajetória na TV e comenta o atual momento na emissora de Silvio Santos, incluindo a relação com os companheiros da atração.

“Estou em uma nova fase. Uma fase que eu estava pleiteando em minha carreira. Agora eles (apresentadores do Fofocalizando) sabem lidar comigo, porque eu continuo a mesma. Não vou deixar de ser eu”, afirma.

No bate-papo, Mara Maravilha revela que gostaria de conhecer pessoalmente Anitta, com quem se considera parecida. “Quando tinha a idade dela, eu era a Anitta, né”, diz, referindo-se ao seu sucesso nos anos de 1980. "Nem todo repertório eu gosto, nem toda performance eu gosto, mas é incontestável que ela é uma cantora. Canta muito bem”, pondera.

Falando dos relacionamentos do passado, a apresentadora comenta o namoro com o ex-Menudo Roy Rossello e brinca ao ser questionada se o beijo do músico era bom. “O Edson Celulari beijava melhor, mas só foi beijo”, dispara, relembrando o affair que viveu com o ator no início da década de 1990. Ainda na entrevista, Mara confessa que “era apaixonada” por Gugu Liberato, mas diz que nunca ficaram juntos porque “ele não quis”.

*Com informações da assessoria