Glenda Kozlowski deixa Grupo Globo após 23 anos

Após 23 anos, Glenda Kozlowski confirmou, nesta sexta-feira, que está se despedindo da TV Globo . A jornalista não disse quais serão próximos passos da sua carreira. As informações são do colunista Flávio Ricco, do Portal UOL.

"Sim, é verdade, estou deixando o Grupo Globo", revelou a jornalista, que ainda disse que foi de "comum acordo" com a emissora carioca.

A apresentadora entrou na Rede Globo para apresentar o "360º", programa do SporTV. A partir de 1996, Glenda estreou no "Esporte Espetacular" ao lado do jornalista Clayton Conservani. Ela também fez parta da cobertura da Copa do Mundo da Rússia, em 2018.

Na época, ela fez uma série de reportagens chamada "Matrioskas", em que acompanhou Nadine, Vera e Ane, as mães de Neymar, Gabriel Jesus e Fernandinho.

Em janeiro deste ano, Glenda assumiu o "Tá na Área", do SporTV, que acompanha o dia a dia dos clubes de futebol do país.