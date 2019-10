Anitta desabafa após “sensação de quase morte”

A cantora Anitta desabafou por meio dos Stories do Instagram após passa por uma experiência “de quase morte”. Segundo a cantora, o voo que a levou para Igrejinha no Rio Grande do Sul, passou por uma forte turbulência, que deixou ela e dois amigos apavorados.

“Viva estou, viva estou. A gente passou por uma turbulência que, juro por Deus, Não tenho palavras para descrever. Nunca balancei tanto em toda… Foi babado. Estamos comemorando estarmos vivos”, disse a cantora no Instagram. As duas pessoas que também estavam no voo disseram que a cantora gritava durante a turbulência.





