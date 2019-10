Josiane aceita Jesus e vira crente em "A Dona do Pedaço'

Na primeira visita de Maria da Paz à filha na prisão, a boleira entregará a ela a Bíblia e fará uma oração | Foto: Reprodução

Quem torce por um final trágico para a vilã Josiane (Agatha Moreira), de A Dona do Pedaço, pode ter surpresas. Depois de ser condenada a 30 anos de prisão pelas atrocidades que cometeu, a influencer terá um “encontro com Jesus” e se arrependerá do que fez com a mãe, Maria da Paz (Juliana Paes).

Na primeira visita de Maria da Paz à filha na prisão, a boleira entregará a ela a Bíblia e fará uma oração. Neste momento, a influencer já se mostrará diferente ao deixar o local sorrindo. Nos dias seguintes, ela não se importará com o livro e quase o esquece no pátio, mas acaba se envolvendo com a leitura para passar o tempo dentro do cárcere.

Tocada pelo texto sagrado e por um culto do qual participou no presídio, a vilã vai aceitar Jesus. Em um novo encontro com a boleira, Jô pedirá desculpas pelas maldades feitas contra a mãe. 'Perdão mãe, perdão. Por tudo que fiz com você', dirá a influencer

É durante um culto realizado na prisão que Jô se sentirá tocada pela palavra de Deus. Ela reza baixinho durante o encontro: "Jesus, venha até mim. Jesus, venha até mim! Jesus venha até mim". No fim, ela dá um grito. Segundo o colunista, o autor da trama, Walcyr Carrasco , não aponta uma religião, mas cita o Evangelho e a descoberta pela fé.

Fabiana e Josiane, as duas vilãs da novela "A Dona do Pedaço" | Foto: Divulgação

A boleira – que ganhou R$ 1 milhão em reality show de Angélica – voltará à prisão para visitar Josiane e ficará emocionada com a mudança no comportamento da influencer. "A Bíblia que me trouxe, mãe. Eu não dei importância no início, não vou mentir. Mas tava na cela, sem ter o que fazer... Comecei a ler", diz Jô. "Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto", lê a vilã, deixado a mãe emocionada. "Eu conheci uma mulher na prisão... O nome dela é Gerusa. Ela me levou pro culto. Eu tava lá, meio sem jeito... Mas então... Eu comecei a entender as palavras de Cristo... Eu senti... Eu senti... A fé", diz Josiane.

Ela continua a conserva com a Maria da Paz, pedindo que ela mande recados. "Mãe, eu sinto que tou mudando. Diz pro Régis (Reynaldo Gianecchini) vir me visitar. Eu fiz muito mal pra ele, acho que o Régis é muito influenciável e eu fiz a cabeça dele de uma maneira que não devia ter feito", declara Jô sobre o rapaz, que deu um fora nela ao se declarar para Maria da Paz.