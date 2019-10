Diego Hypólito divulga momento raro ao lado do namorado e se declara

Diego Hypólito fez uma publicação apaixonada para se declarar para o namorado durante uma viagem romântica no último domingo. O atleta e o advogado estão curtindo o passeio em Foz do Iguaçu.



"Estar perto da natureza me faz me sentir mais próximo de Deus! E na companhia que é uma honra, pois só me faz ser uma pessoa melhor, como eu não entendendo quase nada, ele me explica tudo. O advogato Marcus Duarte", escreveu o atleta na legenda da foto.

E continuou

"Obrigado Deus por tudo! Viemos ao mundo sem nada e morreremos sem levar nada, então seja próspero e deixe palavras de incentivo! Amor é ser bom só por ser, não para postar em redes sociais que tudo é perfeito! Sou ímpio e pecador e quero ser melhor a cada dia!", concluiu.

Diego e Marcus assumiram o relacionamento recentemente mas já namoram há dois anos e atualmente, moram juntos.