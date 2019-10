Camilo manda Vivi Guedes comer comida do chão na frente da mãe

A situação de Vivi Guedes (Paola Oliveira) com Camilo (Lee Taylor) está ficando cada vez pior. Tudo tem piorado para a digital influencer que continua resistindo as investidas do marido que se revolta ao ponto de obriga-lá a comer comida do chão, em "A Dona do Pedaço".



O policial tranca a blogueira e a deixa sem comida, como forma de punição por ela ter ido com Agno (Malvino Salvador) entregar a Maria da Paz (Juliana Paes) o documento que a tia precisava para recuperar a Fábrica. Com muita fome, a digital influencer chega a pedir ajuda a Berta (Ana Lúcia Torre), que alega estar sem a chave e nada pode fazer pela moça.

Vivi se lembra do celular que Chiclete (Sérgio Guizé) lhe deu, vai até a bolsa e liga pra ele.

“Chiclete, eu estou trancada no quarto. O Camilo me deixou sem comer”, diz. “Eu vou aí e arrebento a porta. Te arrasto pra fora desse apartamento”, garante o matador. Porém, a blogueira que está casada para proteger o amado pede apenas que ele entre em contato com sua mãe para que ela a tire do cativeiro. Chiclete faz o que ela pede e conta o drama de sua amada para Beatriz, que segue para o apartamento na companhia de Linda.

Logo após a chegada das duas, Camilo aparece, debocha ao dizer estar surpreso com a “agradável visita” de Beatriz e é ameaçado por ela, que promete usar a influência de Otávio (José de Abreu) para destruí-lo. O investigador fala que já iria abrir a porta e que trouxe algo para a esposa comer. Então, entra no quarto e diz: “Trouxe um sanduíche pra você, Vivi. Coma”, e o atira no chão, para que ela, faminta, se arraste para comer. A cena está prevista para ir ao ar no dia 16 de novembro.