Jojo detona MC Gui após bullying contra criança: 'Ridículo, babaca'

Assim como milhões de internautas, Jojo Todynho ficou revoltada com o vídeo em que MC Gui supostamente pratica bullying contra uma garotinha de aproximadamente 7 anos de idade.

Em um trem a caminho de um dos parques da Disney, nos Estados Unidos, Gui filma a garotinha sem a devida autorização da família da mesma e rir da criança em tom de deboche.

MC Gui debocha de uma menina na Disney | Autor: Divulgação

Jojo Todynho se mostrou indignada com toda a situação e xingou o funkeiro. “Não trava comentário não, sustenta a sua graçainha. Ridículo, babaca, pau no c*, isso que você é… escroto! Tenha respeito pelos outros. Se é com a filha minha eu tinha te comido na porrada, tinha dado um tapa dentro da sua cara, ridículo!”, disparou a cantora.

Jojo disse que iria comentar publicamente em um clique do artista, mas que ao chegar em seu perfil no Instagram, deu de cara com o campo de comentários travados. A artista então gravou vídeos nos Stories, xingando o MC de 21 anos de idade.

Veja o Vídeo: