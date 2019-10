Pais de MC Gui falam que filho está arrependido e chorando 'muito'

Nesta terça-feira (22), em entrevista dada ao jornal ‘Extra’, o pai do funkeiro MC Gui, Rogério da Silva, se pronunciou sobre o caso de bullying que o filho praticou contra uma menina de 7 anos na Disney . Segundo ele, a polêmica causada na internet acabou com a viagem de férias da família.

"Ele está chorando muito. Estamos todos muito abalados. E não temos mais clima para férias. Ele vai pedir desculpas em uma emissora nacional", explicou Rogério. Segundo o pai do cantor, ele está arrependido e disse que aprendeu a lição.

"Ele aprendeu todas as lições possíveis com o que aconteceu. Nesse momento, ele quer pedir perdão e desculpa a todos. Ele errou, mas é assustador esse ódio todo das pessoas", completou.

A mãe de Gui, Claudia Baronesa, também se pronunciou sobre o caso em suas redes sociais e publicou nos Stories mensagens sobre o arrependimento do filho e um pedido de desculpas em nome da família. Também publicou uma mensagem onde pedia ajuda para encontrarem a menina do vídeo para que eles pudessem reparar o erro cometido pelo filho.

"Em nome da família e do meu filho, peço desculpas por tudo", postou ela.



O funkeiro chegou a publicar um vídeo pedindo desculpas na internet logo após o turbilhão de ataques contra sua atitude. Porém, isso não deixou de repercutir negativamente na carreira do artista. Shows já estão sendo cancelados por conta da atitude tomada por ele.

Uma escola de idiomas na cidade de Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul, cancelou oficialmente um evento que teria com o artista em breve e publicou um comunidade em seu Facebook oficial.

MC Gui também teve um contrato com um marca cancelado. Uma loja que vendia produtos licenciados do artista postou uma nota em seu Instagram dizendo que não iria vender mais nada que tive relação com o artista.

"Não compactuamos com qualquer tipo de preconceito, principalmente quando se trata de uma criança indefesa", disse a empresa Black Nine Califórnia.