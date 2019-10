MC Gui tem show cancelado após acusação de bullying

Os impactos causados pela polêmica em que o cantor MC Gui se envolveu ao zombar da aparência de uma garota em um parque da Disney, em Orlando, continuam. Uma escola de idiomas cancelou um show que estava programado com o artista, na cidade de Três Lagoas (MS), para o próximo dia 31 de outubro. Além disso, de acordo com informações da colunista Keila Jimenez, do portal R7, ele também corre o risco de perder novos shows e contratos de patrocínio.

Em nota publicada pelo curso de idiomas, a instituição reforçou que a ética e respeito fazem parte dos valores da empresa e que quaisquer situações contrárias não seriam aceitas. Outra perda relacionada ao fato, segundo Keila, é a vaga em um show que vai acontecer em São Paulo, no próximo fim de semana, e que vai reunir nomes como Marília Mendonça e Zé Neto e Cristiano. A colunista diz que os organizadores temem a repercussão negativa.

Jimenez disse também que um patrocinador do cantor pretende suspender o contrato ainda nesta terça-feira (22).

A polêmica aconteceu após o artista divulgar um vídeo nas redes sociais, que posteriormente foi removido, em que ele debochou e riu da aparência de uma garota enquanto passeava em um dos parques da Disney. Em posicionamento emitido através de stories no Instagram, Gui negou que tenha cometido bullying e disse que o fato foi apenas uma brincadeira.