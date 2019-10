Anitta fala sobre novo irmão: 'Eu tô super feliz'

Após a confirmação que Anitta tem um novo irmão por parte de pai, a cantora usou seu Instagram para conversar com os fãs sobre a novidade e fazer um pedido aos seus seguidores.

Animada ela começou a explicar. "Eu vi muita gente falando que buscaram por interesse, ninguém buscou a gente, eu que quando vi a notícia no jornal fui atrás de saber”, disse.

“Eu fui atrás dele e o que acontece é o seguinte: a mãe dele e meu pai perderam o contato. Ela viu meu pai na televisão comigo alguns anos atrás, comentou com o meu novo irmão que ele era nosso pai e ele não procurou a gente justamente porque ele tinha medo da gente achar que ele tava atrás de dinheiro”, completou.

Com animação, Anitta seguiu falando sobre o irmão e a sobrinha. “O resultado saiu hoje, ele é realmente meu irmão, eu tenho uma sobrinha!”, vibrou. “Eu tô super feliz, o meu irmão é mara! Mesmo antes de sair o exame eu tava conversando com ele todo santo dia, com toda a felicidade da possibilidade de ter esse irmão, mais um irmão”, acrescentou.Por fim, a cantora fez um pedido aos seguidores. "A gente tá muito feliz, eu só queria pedir que ninguém ficasse nem muito atrás dele nem da família, é tudo muito novo pra ele. Aos poucos a gente vai mostrando", completou