MC Gui vai se afastar das redes sociais após ser acusado de bullying

Após ser acusado de fazer bullying com uma criança durante viagem pela Disney, MC Gui revelou que vai se "recolher" por uns tempos. A informação foi divulgada pela assessoria de imprensa do funkeiro, que perdeu diversos contratos devido à repercussão do caso.

"Gui e sua família sempre estiveram à disposição da imprensa, onde muitos colegas de profissão mantém contato direto com o cantor, mas nesse momento é hora deles se recolherem, tomarem providências internas e necessárias. Respeitamos todas as opiniões e temos sim a consciência do erro, porém acreditamos que quando um ser humano erra ele precisa, sim, de 'puxões de orelha', mas principalmente de ajuda", diz a nota assinada por Ewellin Tavares, assessora do artista.

"Por isso peço, em nome de toda a família, aos colegas de imprensa que querem e precisam realizar seus trabalhos assim como eu que assumi a assessoria do cantor, que por favor entendam que nesse momento ele precisa se recolher e se encontrar dentro de si próprio para que possa aprender e amadurecer com todo esse episódio e os danos causados à menina e a sua família", continua o comunicado.