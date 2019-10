Internauta cria abaixo-assinado pedindo o fim do 'Se Joga'

Após um mês de estreia na Rede Globo, o "Se Joga" não está fazendo sucesso entre os espectadores. Um internauta criou um abaixo-assinado para que a emissora cancele o programa. Até o momento, o usuário identificado como Douglas A. conseguiu 160 assinaturas.

"Programa problemático na grade da TV Globo, o 'Se Joga' tem o mesmo formato do Vídeo Show, e vem sendo alvo de boicote por parte dos telespectadores da emissora, por ser considerado ruim/péssimo, ocasionando no terceiro lugar isolado no Ibope.

A solução para este problema é a extinção do programa e o esticamento de programas como 'Jornal Hoje', 'Sessão da Tarde' e 'Vale a Pena Ver de Novo'", escreveu o internauta. Entretanto, o usuário se enganou ao afirmar que o "Se Joga" ocupe a terceira posição "isolada" no Ibope.

Por mais que não tenha conseguido bater "A Hora da Venenosa", da Record, o programa só não ocupou a vice-liderança na grade de programação no dia 14 de outubro, ficando atrás do SBT.