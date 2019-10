Irmã de Neymar estaria grávida de Gabigol, diz colunista

Rafaella Santos , irmã de Neymar Jr., estaria grávida de Gabriel Barbosa. A informação é do colunista do "UOL" Leo Dias. De acordo com o jornalista, a notícia teria sido confirmada por amigos do casal.

Dias revela que esta não é a primeira vez que a notícia de um bebê a caminho chega ao conhecimento dele. No primeiro momento, as informações foram negadas por ambas as partes. Agora, no entanto, a assessoria de Gabigol não quis comentar o assunto. “Isso reflete a vida pessoal do Gabriel e, se houvesse qualquer manifestação sobre relacionamentos, o próprio atleta se pronunciaria de forma espontânea. A gente respeita os temas familiares e procura se envolver o menos possível com fofocas e especulações”, afirmou, em nota.

Já os representantes da família de Neymar negaram veementemente a suposta gravidez. “Gente que absurdo! Então, não são amigos porque se, realmente, fossem, saberiam que ela não está grávida. Que coisa chata!!! Gente mentirosa querendo vender notícia.”, escreveu a assessora ao comentar sobre a confirmação de pessoas próximas ao casal.