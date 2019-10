Miss zomba de entregador de aplicativo e é atacada na internet

A Miss 2019 da cidade Campo Novo dos Parecis, no

Mato Grosso , Bruna Figueiredo, de 20 anos, está sendo atacada nas redes sociais após postar uma sequência de Stories ridicularizando um entregador do aplicativo Uber Eats. No registro, a Miss que está no carro atrás do entregador, que está de bicicleta, dá risadas e fala que esse é o motivo pelo qual o pedido chega atrasado.

Para a jovem, o entregador estaria pedalando na 'marcha lenta' para subir a ladeira. A fisioterapeuta ainda postou as fotos na sua conta do Instagram, que tem mais de seis mil seguidores e afirmou que é o “famoso ‘quem não tem cão caça com gato'”.

“Não acredito. Está ruim para você, está ruim para mim, está ruim até para o Uber Eats. Olha isso daqui”, diz no vídeo feito em uma avenida de Cuiabá (MT) na noite do dia 23 de outubro.

O vídeo que viralizou no Twitter na última quinta-feira (24) , gerou comentários negativos para a Miss.

Veja o vídeo: