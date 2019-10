'Ela tem sérios problemas psiquiátricos', diz Léo Dias sobre Anitta

Procurado pela equipe do programa Tricotando, da Rede TV, Leo Dias falou ao vivo no programa e concedeu uma entrevista exclusiva sobre o desentendimento com o pai da Anitta, Mauro Machado. Após a confirmação que a cantora tem um novo irmão, o colunista publicou uma matéria afirmando que Painitto teria “pulado a cerca” e tido o filho fora do casamento. A afirmação ocasionou uma briga entre o jornalista e Mauro nas redes sociais.

Amigo da Anitta desde 2012, Leo afirmou que esperava um pouco mais da artista. “O mínimo que eu merecia era uma desculpa pública. A gente não pode esperar do outro, né? Não posso esperar reciprocidade”, declara. “Fiquei muito decepcionado com a Anitta. Muito decepcionado!”, ressalta.

O jornalista garante que Painitto é um produto da filha. “Anitta controla a família toda! Ninguém dá entrevista sem a autorização dela, ninguém é louco de falar publicamente sem falar com ela antes. É controladora de tudo, e é responsável, sim, pelo que o pai fala, até porque tudo gera consequências na carreira dela”, enfatiza.

Ainda na entrevista, Leo Dias conta já ter sido chamado de ‘puxa saco’ da cantora por a defender até quando estava errada. “Eu admiro demais a carreira da Anitta, mas ela tem sérios problemas psiquiátricos para tratar. O mundo não gira em torno dela, e precisa entender que ela não é o centro do mundo. O que mais me chocou foi ela subir no palco do Rock in Rio e agradecer a ela mesma. Aquilo foi surreal. Acha que ela, sozinha, é responsável pelo sucesso? Ninguém é! Ela não agradeceu nem a Deus.”