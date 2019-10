Atenção candidatas! Ronaldinho Gaúcho procura ‘namorada séria’

Era uma vez um trisal. Primeiro, foi Priscilla Coelho, com quem terminou em dezembro de 2018. Agora, foi Beatriz Souza, a outra noiva, que recebeu o cartão vermelho de Ronaldinho Gaúcho. O ex-jogador, que está curtindo a vida em rolês aleatórios fora do país, terminou seu relacionamento com a mineira há cerca de dois meses.

Beatriz já voltou para a casa da família em Belo Horizonte. “Ela está arrasada. Teve o cartão de crédito cancelado e saiu desse relacionamento com uma mão na frente e outra atrás”, conta uma amiga da moça, que está desempregada.

Aos mais íntimos, Ronaldinho tem dito que a “fase de farra acabou”. “Ele está procurando uma namorada séria. Acha que já está em tempo de sossegar”, conta um amigo do Bruxo.

*Com informações do site Extra Online