Abaixo-assinado quer banir MC Gui de frequentar parques da Disney

Depois que Mc Gui viralizou nas redes sociais fazendo bullying contra uma garotinha em um trem do parque Magic Kingdom, alguns americanos e frequentadores da Disney em geral montaram um abaixo-assinado contra Mc Gui. Eles querem, através de uma petição, que o cantor seja punido pra sempre com a proibição de entrar novamente nos parques do complexo.



"Vamos nos unir e tomar uma posição contra esse agressor, para que possamos mostrar a todos os agressores que eles não são bem-vindos, nem permitidos a intimidar qualquer um de nós ou nossos filhos assim em qualquer parque da Disney. As ações têm consequências, e Guilherme Kaue Castanheira Alves, ao fazer uma filmagem intimidando uma criança pequena no Walt Disney World, merece uma proibição vitalícia", diz um trecho da descrição do abaixo-assinado.

Até o momento, o abaixo-assinado já conta com a assinatura digital de quase 17 mil pessoas e os números não param de crescer. A meta é chegar à 25 mil assinaturas. Clique aqui para ver o abaixo-assinado contra Mc Gui.

Após a grande repercussão do caso, Mc Gui e sua família se desculparam inúmeras vezes pelo episódio. Errei, assumo. Peço desculpas a todos os envolvidos e agora é levar isso de experiência pra vida", disse Mc Gui.