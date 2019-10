Locutor de rodeios pede ajuda para custear tratamento contra o câncer

33 sessões de radioterapia e teve uma radionecrose. | Foto: Lailson Santos/VEJA

Manaus - O locutor Asa Branca é um dos profissionais de rodeios mais famosos do Brasil. Ele, que ganhou as arenas com seus versos e voz marcantes, atualmente, está em um má fase, tratando de um câncer na boca. Para custear o tratamento, o locutor recorreu a uma "vaquinha" virtual.

Aos 57 anos, Asa Branca está morando nos Estados Unidos, onde realiza o tratamento. O locutor fez 33 sessões de radioterapia e teve uma radionecrose. Ele não pode fazer cirurgia por ter baixa imunidade.

A descrição da petição diz:

"Asa branca teve um câncer de boca onde fez 33 sessões de radioterapia e teve uma radionecrose onde morreu o osso da face , está fazendo tratamento nos Estados Unidos , as despesas aqui são altas e o tratamento e longo pois ele não pode fazer cirurgia por ter baixa imunidade . Ajude ele terminar o tratamento."

O objetivo da "vaquinha" é arrecadar R$ 50.000,00. Até o momento o número está em R$ 3.690,00. Clique aqui para ver a petição.

Carreira

Waldemar Ruy, o Asa Branca, começou a carreira nas arenas montando em touros bravos. A carreira de peão de boiadeiro foi interrompida após um acidente, quando o chifre de um boi chegou a perfurar seu pulmão, a partir disso se tornou locutor profissional.

Uma das suas principais características nesta profissão foi a sua habilidade com o microfone e a capacidade de inovar sempre, como levar o microfone para dentro das arenas, trazendo assim mais emoção ao público dos rodeios. Inovou também nas aberturas de rodeios com atrações e apresentações especiais como a presença do cavalo e do helicóptero, se tornando um mito dentro do rodeio.