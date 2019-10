Nasce Maria Manoela, filha de Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert

Fernanda e Rodrigo estão juntos há 15 anos | Foto: Reprodução

Fernanda Lima usou as redes sociais para anunciar o nascimento da sua filha, Maria Manoela . Mãe dos gêmeos João e Francisco, ela celebrou com uma foto p&b do pezinho da menina.

"Nossa guria, Maria Manoela nasceu cheia de saúde as 6h40 da manhã, desse domingo, em São Paulo de parto normal, com 3.5 kg. A família está radiante! Obrigada pelos votos de todos os amigos da vida e do Instagram. Agora vamos descansar um pouquinho. Amor, Rodrigo Hilbert , te amo até o infinito! Obrigada pelo pai e marido amado e companheiro que tu és. Que aventura!", escreveu a apresentadora, de 42 anos.

A apresentadora e o marido compartilharam a mesma foto no Instagram | Foto: Reprodução

Hilbert compartilhou a mesma imagem: "Ela chegou. Fernanda Lima, como você é forte, te admiro e te amo muito! Você foi incrível!".