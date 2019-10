Vídeo: ator de 'Supernatural' é preso após agredir funcionários de bar

Jared Padalecki, ator que dá vida ao personagem Sam Winchester em "Supernatural", foi preso na madrugada do último domingo (27), em Austin, Estados Unidos por agressão e importunação pública. De acordo com o TMZ, Jared teve que ser detido na frente de um bar chamado Stereotype. Testemunhas confirmaram que ele deu um soco na cara de um bartender dentro do estabelecimento, enquanto isso, um amigo tentava acalmá-lo, mas não adiantou.



Ainda na tentativa de tentar acalmar o ator, o gerente do bar foi conversar com Padalecki, mas também foi agredido com um soco no rosto . Enfim, Jared acabou sendo abordado por autoridades e, segundo o TMZ, ele ainda ainda tentou subornar os policiais tirando um bolo de dinheiro do bolso.

A fiança é de US$ 5 mil a US$ 15 mil por cada acusação, e ainda não há informações se o ator já saiu da prisão. O representante de Jared não quis comentar o incidente. O curioso, ainda de acordo com o TMZ, é que o ator talvez seja um investidor do bar. Sites da região, no Texas, dizem que ele se tornou um dos sócios do estabelecimento.

Em setembro de 2018, quando o bar abriu, o ator chegou a compartilhar nas redes sociais a festa de abertura convidando o público.

Em vídeo divulgado pelo TMZ, o ator aparece visivelmente bêbado após sair do bar.

